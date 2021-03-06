В арктической бригаде Северного флота проходит отбор лучшей женской команды на конкурс «Военно-медицинская эстафета»

На военном полигоне в районе поселка Алакуртти Мурманской области в рамках подготовки к всеармейскому этапу военно-медицинского многоборья «Военно-медицинская эстафета» на Армейских международных играх-2021 проходит отбор участниц в сборную команду.

В ходе тренировки, которая прошла в преддверии международного женского дня, девушки упражнялись в стрельбе из различного стрелкового оружия, выполняли нормативы по специальной подготовке, проходили полосу препятствий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, отбор в женскую команду проводится как по уровню физической подготовленности, так и по выполнению специальных медицинских навыков - оказание первой помощи, доставка раненого с поля боя, эвакуация раненого из боевой техники, перетаскивание раненого в укрытие, преодоление полосы препятствий и слаженности работы команды.

Суровые арктические условия, глубокий покров снега не помешали военнослужащим девушкам провести данную тренировку и добавили всем участницам состязаний отличного и бодрого настроения в преддверии праздника.