КОШЕЛЁК: тарифы на электроэнергию повысятся с июля 2022 годаВладимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)07.10.21 15:30

В арктической бригаде Северного флота прошли занятия по тактической медицине

В арктической мотострелковой бригаде армейского корпуса Северного флота, дислоцированной в сельском поселении Алакуртти, с военнослужащими медицинской роты были проведены занятия по тактической медицине.

Основное внимание было уделено практической подготовке. Военные медики, значительную часть которых составляют женщины, учились оказывать медицинскую помощь в полевых условиях в мирное время и в ходе ведения боевых действий. Медсёстры в погонах тренировались эвакуировать раненых с поля боя, преодолевать полосу препятствий, а также выполнять стрелковые упражнения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, каждый элемент практических занятий по тактической медицине завершался отработкой специальных нормативов. Преодоление полосы препятствия, поиск раненого бойца на поле боя, его эвакуация силами одного человека путём переноски на спине с использованием пояса или верёвки, и оказание первой медицинской помощи, перенос раненого с помощью лямки одним человеком – всё это выполнялось за установленное время.

Правильность действий личного состава медицинской роты оценивали командование арктической бригады и офицеры медицинской службы Северного флота.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Павел И.
05.10.21 14:21
Удивительно, в Мурманской области отмечается рост заболевших ковидом, смертность ежедневная держится почти на одном уровне 6-9 человек, а граждан больше волнуют вопросы ЖКХ, благоустройства и дороги.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис призвал министров предупреждать жалобы жителей
Андрей Сычев, Мурманск - История: Видеостудия "КРЕАТОН".
04.10.21 16:15
Здравствуйте. Выражаю свое мнение и мнение патриотически настроенных депутатов Совета депутатов города-героя, членов уважаемой мурманчанами партии "Единая Россия": Меркушевой, Климовой и Хабарова. Сид
Комментарий к новости:Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск
GeCnJGjH
04.10.21 13:42
Все без масок! Как в старые - допандемийные времена! Для кого-то День города обернётся вызовом медиков, радость окажется недолгой. Се ля ви...
Комментарий к новости:Более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Семейный альбом». Художественный сериал, 10 серия (12+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самые высокие зарплаты в подработке по СЗФО: 200 тысяч рублей и выше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 32 копейки, доллар теряет 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 2022 года большинству работодателей придётся размещать вакансии на портале «Работа в России»
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика