В арктической мотострелковой бригаде Северного флота прошли сборы юнармейцев

В отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота прошли учебно-методические сборы отрядов Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В сборах приняло участие 23 юнармейца из городов Оленегорск, Кандалакша, Апатиты и посёлка Алакуртти.

На протяжении 7 дней с юными северянами занимались офицеры бригады, которые проводили занятия по общественно-государственной, строевой, тактической и огневой подготовке. Теоретические занятия сменялись практическими.

Каждый из участников попробовал себя в качестве командира отделения.

Как сообщает пресс-служба СФ, по итогам пятидневных сборов все 23 юнармейца получили свидетельства о прохождении обучения курса «Юный командир-2020».