В арктической отдельной мотострелковой бригаде Северного флота для вновь прибывших военнослужащих поведена экскурсия в комнате воинской славы

В Алакуртти для вновь прибывших военнослужащих по призыву провели экскурсию в музей воинской славы в рамках праздничных мероприятий.

В ходе экскурсии военнослужащие посетили комнату Воинской славы бригады. В историческом зале военнослужащим были представлены уникальные музейные экспонаты времен Великой Отечественной войны, в частности, стрелковое оружие, обмундирование, предметы быта, уникальные фотографии времен войны, портреты Героев Советского Союза.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, молодое пополнение смогло ознакомиться с экспонатами и получить ответы на все интересующие вопросы. Участники экскурсии были впечатлены редкими историческими снимками и фактами.

В рамках экскурсии военнослужащие предоставили возможность гостям не только посмотреть экспонаты, хранящиеся в музее, но и потрогать их собственными руками.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12400347@egNews