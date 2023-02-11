В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников

В конце января на заседании комиссии по вопросам участия бизнеса в социально-экономическом развитии Арктики Ассоциации менеджеров эксперты обсудили социальную стабильность и ключевые задачи, которые стоят сейчас перед компаниями и государством в Арктике.

Как сообщает amr.ru/press, модератором события выступил председатель комиссии по вопросам участия бизнеса в социально-экономическом развитии Арктики Андрей Кирпичников. Он отметил, что сегодня перед властями и бизнесом, работающим в арктических регионах, стоят крайне задачи и вызовы, связанные с необходимостью поддержания и развития инфраструктуры, изменением логистики, решением кадровых вопросов. Их решение в первую очередь ложится на плечи людей, живущих и работающих в Арктической зоне. «Именно благодаря этим людям в Арктике строятся новые города, растут заводы и электростанции, расширяются воздушные и морские порты. В масштабах всей страны этих людей не так много — примерно 2,5 млн или около 2% от населения страны, но именно на их плечах лежит все развитие Арктической зоны, то есть 28% площади России. Здесь очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов, и каждая пара умелых рук жизненно важна для предприятий. А тем временем это именно те предприятия, которые дают стране 100% цветных редкоземельных металлов, почти 90% газа, более 40% алмазов, а их совокупный вклад в федеральный бюджет составляет более 20%», — сказал Андрей Кирпичников.

Результатами исследования арктической повестки, которые могут стать основой для принятия управленческих решений, поделилась директор направления стратегических проектов НАФИ Ирина Гильдебрандт. По её оценке, 85% россиян заинтересованы в дополнительном информировании о российской Арктике, лишь 6% респондентов оценили уровень своих знаний как глубокий и всесторонний, а 18% признались, что подобными знаниями не обладает. Среди основных прилагательных, которые описывают арктическую жизнь, преобладают эпитеты «уникальная», «чистая», «перспективная», «далёкая».

При этом существующий набор стереотипов россиян об арктическом регионе следующий: многие респонденты считают, что основная территория (77%) Арктики покрыта снегом и льдом круглый год, путешествия сюда очень дорогие и опасные (64%), Арктика мало подходит для постоянной жизни, сюда лучше приезжать для вахтовой работы (62%).

Как отметила спикер, рынок труда в арктической зоне в большей степени открыт для представителей рабочих специальностей и в меньшей — для представителей креативных индустрий. Она добавила, что в регионе реализуется большое число программ по привлечению студентов и туристов, однако население России недостаточно осведомлено о них.

Вызовов и возможностей развития Арктики коснулась советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. У территории есть несколько болевых точек: проблемный имидж в масс-медиа, отток населения, модернизация образовательных программ под нужды бизнеса, состояние транспортной и социальной инфраструктуры. 41% жителей арктической зоны скорее удовлетворен состоянием экологии против 59% с противоположным мнением. Среди заметных сегодня региональных конфликтов, по мнению жителей арктических регионов/северян: градостроительные решения без учёта мнения жителей (28%) и трудовые споры (21%).

Важно узнать мнение коренного населения о развитии территории. Так 90% коренных и малочисленных народов севера (КМНС) не слышали о том, что есть помощь со стороны промышленных предприятий. По словам Михайловой, в топ-10 проблем КМНС входят: проблемы безработицы (70%), высокие цены на товары и услуги (70%), загрязнение рек и морей (53%), отсутствие перспектив для молодежи (52%), низкое качество здравоохранения (35%).

Результаты исследований ВЦИОМ подтвердила начальник управления Республики Коми Инна Синицына: «Есть депрессивный момент, связанный с климатическими условиями, световым днём». При запуске новых эффективных проектов на арктических территориях существуют опасения среди населения, что они нарушат местную экосистему.

Другой пример решения социальных проблем со стороны бизнеса привёл Андрей Кирпичников: «Многие видят возможное решение в кооперации — создании консорциумов с участием сразу нескольких бизнес-структур и представителей органов власти. Первые ласточки на этом пути уже есть. Например, «Норникель» недавно объявил о совместном проекте с корпорацией «Росатом» по созданию в Норильском промышленном регионе атомной станции малой мощности. Если такая станция будет построена, она станет четвёртой в Арктической зоне. Вероятно, аналогичные консорциумы можно создавать и в других сферах, чтобы сообща решать и другие актуальные проблемы Севера — от кадровой до очень болезненной и крайне актуальной для любого промышленного производства проблемы импортозамещения».