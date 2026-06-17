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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.26 17:30

В Арктике мастер-планы планируется реализовать до 2035 года – это более 500 объектов - Юрий Трутнев

17 июня в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоялось итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев; министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков; заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Ирина Яровая; председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов;  представители администрации Президента России, правительства России, институтов развития, руководители регионов ДФО и Арктической зоны Российской Федерации.

Открывая итоговое заседание коллегии Минвостокразвития России, Юрий Трутнев отметил, что «имеющиеся инструменты господдержки позволили инвесторам вложить в проекты на Дальнем Востоке и в Арктике в 2025 году более 1 трлн рублей. Построено более 230 новых предприятий, создано 25 тысяч рабочих мест…

В Арктике мастер-планы планируется реализовать до 2035 года – это более 500 объектов. Общая стоимость составляет 2,9 трлн рублей, 60% из которых – внебюджетные средства.

На сегодняшний день по 33 объектам работы уже завершены, проектируются и строятся ещё 142.

Новым важным направлением работы для нас стало развитие Трансарктического транспортного коридора. Нам предстоит обеспечить развитие атомного ледокольного флота, грузового флота, создать отечественный дноуглубительный флот для работы в акватории».

Грузопоток по Северному морскому пути за первые пять месяцев текущего года составил 14,5 миллиона тонн, рост составил 13%. Об этом, по данным РИА «Новости», сообщил на итоговом заседании коллегии Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, в 2025 году по СМП перевезено 37 миллионов тонн грузов. Установлен рекорд транзитных перевозок — 3,2 миллиона тонн.

За 10 лет грузопоток вырос почти в 10 раз. За первые пять месяцев текущего года перевезено 14,5 миллиона тонн, рост составил 13%, — отметил министр в ходе заседания.

Он отметил, что уже построены два атомных ледокола, шесть судов аварийно-спасательного флота, модернизированы два судна гидрографического флота, запущены четыре спутника.

«Мы продолжим реализацию плана уже в увязке с комплексным проектом развития Трансарктического транспортного коридора, который будет утверждён в этом году», — добавил Алексей Чекунков.

 

 

Фото: http://government.ru/news/59046/

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