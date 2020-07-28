Мурманская область. Арктика (16+)28.07.20 11:45
В Арктике появится стандарт ответственности перед коренными малочисленными народами Севера
До конца 2020 года Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует разработать стандарт ответственности резидентов Арктической зоны перед проживающими на её территории коренными малочисленными народами Севера. Документ будет носить индикативный характер и содержать рекомендательные принципы и механизмы взаимодействия инвесторов и коренных малочисленных народов в процессе реализации инвестиционных проектов.
При ведомстве также появится общественный совет Арктической зоны, который будет отслеживать взаимодействие резидентов с коренными народами и участвовать в разработке мер по охране окружающей среды. Процесс формирования совета будет открытым, заявки смогут подать все заинтересованные граждане, пишет ТАСС.
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