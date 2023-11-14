В Арктике прошла тренировка расчётов берегового ракетного комплекса «Бастион» Северного флота

Расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Северного флота учились наносить ракетный удар по морской цели.

С получением задачи по поражению корабельной группировки условного противника дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион», из состава тактической группы Северного флота, базирующейся на архипелаге Земля Франца-Иосифа, совершил марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район.

В позиционном районе ракетчики провели развёртывание комплекса и подготовили его к боевому применению.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, после получения сигнала на применение ракетного оружия боевые расчёты БРК «Бастион» выполнили стрельбу методом электронного пуска по цели, имитирующей отряд кораблей условного противника и расположенной на удалении около 350 километров.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12485706@egNews