В Арктике состоялось учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота

«По предварительным итогам учения можно отметить, что у Северного флота есть все необходимые силы и средства, а главное профессионализм и опыт, для того чтобы оказывать помощь терпящим бедствие, в том числе и в районах трассы Северного морского пути», – отметил начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Михаил Белов.

По замыслу учения, условное судно потерпело крушение и затонуло, а члены его экипажа оказались в воде. Спасатели отработали действия по подъёму «терпящих бедствие» с поверхности моря. Потерпевшие были доставлены на спасательные суда, им оказали необходимую медицинскую помощь.

«По предварительным итогам учения можно отметить, что у Северного флота есть все необходимые силы и средства, а главное профессионализм и опыт, для того чтобы оказывать помощь терпящим бедствие, в том числе и в районах трассы Северного морского пути», – отметил начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Михаил Белов.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456270404