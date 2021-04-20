В Арктике стартовала военно-патриотическая акция по увековечиванию памяти эсминца «Гремящий»

В рамках совместной деятельности Русского географического общества и 12 Главного управления Минобороны России на Центральном полигоне Российской Федерации организовано проведение военно-патриотической акции по увековечиванию памяти гвардейского эскадренного миноносца «Гремящий».

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. легендарный эсминец неоднократно принимал участие в конвоировании караванов, осуществлявших поставки грузов по ленд-лизу от стран-союзников в СССР. При этом ни одно охраняемое судно не было потоплено. По официальным данным за годы боевой службы «Гремящим» в ходе морских сражений сбито 14 вражеских самолетов, потоплена 1 немецкая подводная лодка.

После вывода из состава Северного флота эсминец участвовал в испытаниях ядерного оружия на Новоземельском полигоне в качестве опытного судна.

У памятника воинам-североморцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны при защите Арктики, состоялся торжественный митинг, посвященный выдвижению экспедиционного отряда в губу Чёрная. В ходе экспедиции на месте стоянки легендарного гвардейского эсминца будет установлена мемориальная доска. Снятые элементы вооружения

и корпуса войдут в состав экспозиции парка «Патриот» Центрального полигона Российской Федерации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.