В Арктике текущий год по количеству ледяного покрова занимает 4-е место в ранге летних минимумов за 40-летний ряд наблюдений - ААНИИ

В северном полушарии закончилось лето, а в южном – начало весны. Это означает, что в Антарктике сейчас период максимального развития ледяного покрова, а в Арктике наоборот, период максимального таяния и разрушения льда.

Ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института дали оценку количеству льда на пике сезона в Арктике и Антарктике.

По данным наблюдений, на полюсах сохраняется общая тенденция к сокращению площади льдов, что является отражением происходящих климатических изменений. На конец зимы в Антарктиде наблюдается рекордно низкое количество ледяного покрова за всю историю наблюдений. В Арктике текущий год занимает 4-е место в ранге летних минимумов за 40-летний ряд наблюдений.

Площадь льда в Арктике за летний период 2023 года по состоянию на сентябрь сократилась на 1,6 млн кв. км — до 4,3 млн кв. км при норме 5,9 млн кв. км. То есть ледовый покров стал на 1,6 млн кв. км, или на 27% меньше нормы. Сокращение площади льда в этом году было значительным, но не экстремальным.

Текущий год занимает четвертое место в ранге минимумов за 40-летний ряд наблюдений. Площадь льда сокращалась более значительно в 2012-ом, 2019-ом и 2020 годах, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

В первой половине летнего периода ледяной покров в Арктике таял и разрушался достаточно медленно, однако начиная с августа процессы разрушения льда пошли значительно быстрее, когда в Арктику начало закачиваться тепло из южных широт, отмечают учёные.

В Арктике до сих пор удерживается рекорд 2012 года, когда площадь льдов в результате летнего таяния и разрушения сократилась до 3,5 млн кв. км. Это оказалось на 2,4 млн кв. км, или более чем на 40% меньше нормы. Аномально большим было сокращение ледяного покрова в Арктике летом 2020 года, когда площадь оставшегося льда составила только 3,8 млн кв. км. Однако рекорд не был перекрыт и показатели 2012 года до сих пор остаются рекордными.

По данным наблюдений ААНИИ, на полюсах сохраняется общая тенденция к сокращению площади льдов, что является отражением происходящих климатических изменений.

Фото: https://www.aari.ru/press-center/news/novosti-aari/kolichestvo-lda-v-arktike-i-antarktike-ostaetsya-rekordno-nizkim