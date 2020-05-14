В Армейском корпусе Северного флота началась контрольная проверка уровня физической подготовки за зимний периоду обучения
В подразделениях армейского корпуса Северного флота началась проверка физической подготовки военнослужащих по итогу за зимний период обучения.
При сдаче нормативов военнослужащим предоставляется выбор упражнений в зависимости от возрастной группы. Альтернативой подтягиваниям на перекладине становятся отжимания на брусьях, толчок двух 24-килограммовых гирь, жим 70-килограммовой штанги или отжимания в упоре лёжа. Последнее упражнение имеют право выбрать военнослужащие старше 40 лет.
При проверке выносливости на выбор бежали одну из двух дистанций — 1 или
Скорость оценивалась по результатам бега на 60,
Как сообщает пресс-служба СФ, от сдачи нормативов по скорости и выносливости в бассейне решено было отказаться, в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией. По той же причине выполнение всех нормативов единовременно осуществляется ограниченным числом групп.
К сдаче проверки по физподготовке привлечены все категории военнослужащих до высшего командного состава. По результатам первого дня большинство военнослужащих было оценено на «хорошо» и «отлично».