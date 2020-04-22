В армейском корпусе Северного флота начался перевод вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

В соединениях и отдельных воинских частях армейского корпуса Северного флота началась подготовка вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) к эксплуатации в весенне-летний период. В течение месяца военнослужащие армейского корпуса обслужат и подготовят к лету более 3 тыс. единиц ВВСТ. Впервые в переводе будут задействованы новые образцы военной техники такие, как модернизированные танки Т-80БВМ, зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» в арктическом исполнении.

Перед началом работ в подразделениях были проведены методические занятия по переводу колёсной и гусеничной техники на летний режим эксплуатации. Все военнослужащие были проинструктированы по требованиям безопасности при обслуживании ВВСТ. В условиях сложной эпидемиологической обстановки личный состав работает в масках и перчатках с соблюдением санитарных норм.

Техническое обслуживание боевых машин проводится в парковых зонах, где развёрнуты специализированные посты по проверке работоспособности агрегатов, различных регулировок, замене масел, смазок и охлаждающих жидкостей, аккумуляторных батарей и других расходных материалов. На каждой единице техники будет проведено более 50 регламентных операций.

Как сообщает пресс-служба СФ, в завершение перевода ВВСТ на летний режим эксплуатации будет проведена проверка качества выполненных работ. С этой целью во всех воинских частях армейского корпуса Северного флота приказами их командиров формируются специальные комиссии.