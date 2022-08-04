В армейском корпусе Северного флота прошли сборы с лейтенантами-выпускниками 2022 года

В Мурманской области на базе отдельной арктической мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота прошли сборы с молодыми лейтенантами - выпускниками высших военно-учебных заведений 2022 года.

В целях скорейшей адаптации молодых офицеров к новому месту службы с ними был проведен ряд теоретических и практических занятий. Часть занятий проходили в тактических классах и на строевом плацу, а часть – на полигоне в районе посёлка Алакуртти.

К сборам привлекались молодые офицеры различных специальностей - ракетчики, артиллеристы, танкисты, командиры мотострелковых взводов, офицеры служб по защите государственной тайны, военные медики, офицеры связи, заместители командиров подразделений по военно-политической работе.

С молодыми офицерами были проведены занятия по своим военным специальностям и по общевойсковой подготовке.

Свой опыт лейтенантам передавали боевые офицеры - ветераны боевых действий и участники специальной военной операции.

Практические занятия по огневой подготовке прошли на полигонах соединения и включали в себя выполнение нормативов по изготовке к бою с разных положений для стрельбы - стоя, с колена, лёжа, медицинскую подготовку и боевые стрельбы.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе сборов с офицерами-выпускниками военных вузов была проведена экскурсия в комнате Воинской славы, где они ознакомились с историей соединения.

По итогам сборов прошли контрольные занятия, на которых обучаемые сдали зачёты по изученным дисциплинам.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12431483@egNews