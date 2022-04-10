В армейском корпусе Северного флота прошло награждение участников специальной военной операции
Начальник штаба армейского корпуса Северного флота генерал-майор Илья Павловский вручил государственные награды военнослужащим - участникам в специальной военной операции на территории Украины. Награждение состоялось на плацу одной из воинских частей армейского корпуса Северного флота.
Генерал-майор Илья Павловский вручил государственные награды военнослужащим различных специальностей. Медаль «За отвагу» была вручена трем командирам отделения мотострелкового батальона, командиру отделения, разведчику и разведчику-пулеметчику разведывательного батальона, наводчику мотострелкового батальона.
Как сообщает пресс-служба СФ, начальник штаба армейского корпуса поблагодарил награждённых военнослужащих за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12416782@egNews