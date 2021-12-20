Северян приглашают поделиться мнением о благоустройстве территории возле мурманского «Алёши»ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Классификация характеров от Марины Табейкиной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)20.12.21 09:30

В армейском корпусе Северного флота прошло посвящение мурманских школьников в юнармейцы

В отдельном батальоне управления армейского корпуса Северного флота состоялась торжественная церемония принятия учащихся образовательных учреждений Мурманска в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия».

В начале церемонии перед школьниками с напутственными словами выступили заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Алексей Сташков и начальник регионального штаба Юнармии Алмаз Биктимеров.

Произнося слова присяги, ребята поклялись быть верными своему Отечеству, помнить его героев, защищать слабых, стремиться к успехам в учебе и спорте, быть патриотами и достойными гражданами России.

По традиции почётные гости вручили школьникам значки и удостоверения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках мероприятия на территории воинской части для ребят организовали выставку современного вооружения и военной техники.

В настоящий момент Мурманское региональное отделение Юнармии продолжает расти. Юнармейцы принимают участие в военно-патриотических мероприятиях, активно занимаются спортом и участвуют в военно-спортивных играх и соревнованиях.

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12399500@egNews

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Почти 1 млн вакансий за год, «удалёнка» бьёт рекорды, зарплаты более 300 тысяч рублей, самозанятые как новая нефть – рынок труда 2021 года по версии hh.ru СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:46
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане и гости города-героя! Снова с Вами Юлия Бурак (девичья фамилия Смирнова), заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска"
Комментарий к новости:В Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:32
Здравствуйте, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе, гости города-героя! От своего имени, имени БОЛЬШОГО специалиста в области ПЕДАГОГИКИ, имени всего прославленного коллектива МБОУ КШМ говорю
Комментарий к новости:Депутаты горсовета Мурманска утвердили доходы и расходы на 2022 год
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.12.21 15:24
Здравствуйте, Руслан Владимирович! Вас приветствует в моем лице весь коллектив прославленной МБОУ КШМ, МБОУ - обладателя гранта в СВЯЗИ с НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ! Мы, администрация МБОУ
Комментарий к новости:«Проще говоря» - Руслан Назаров расскажет о ситуации в регионе и о личной жизни
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире10:25«Серебряный бор». Художественный сериал, 16 серия (12+)11:20Городские хроники (6+)11:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Лидеры по росту цен в Мурманской области в ноябре: картофель и свекла, спички и поездка на отдых в Турцию-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 35 копеек, доллар подрос на 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Упрощён доступ социально ориентированных НКО к субсидиям из областного бюджета
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика