В армейском корпусе Северного флота прошло посвящение мурманских школьников в юнармейцы

В отдельном батальоне управления армейского корпуса Северного флота состоялась торжественная церемония принятия учащихся образовательных учреждений Мурманска в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия».

В начале церемонии перед школьниками с напутственными словами выступили заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Алексей Сташков и начальник регионального штаба Юнармии Алмаз Биктимеров.

Произнося слова присяги, ребята поклялись быть верными своему Отечеству, помнить его героев, защищать слабых, стремиться к успехам в учебе и спорте, быть патриотами и достойными гражданами России.

По традиции почётные гости вручили школьникам значки и удостоверения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках мероприятия на территории воинской части для ребят организовали выставку современного вооружения и военной техники.

В настоящий момент Мурманское региональное отделение Юнармии продолжает расти. Юнармейцы принимают участие в военно-патриотических мероприятиях, активно занимаются спортом и участвуют в военно-спортивных играх и соревнованиях.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12399500@egNews