В армейском корпусе Северного флота проведены практические занятия по изучению требований безопасности военной службы

В воинских частях армейского корпуса Северного флота проведены комплексные практические занятия по изучению требований безопасности военной службы. Данные занятия проходят перед началом нового учебного года.

С солдатами, сержантами, прапорщиками и офицерами на различных учебных точках были организованы занятия по технике безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, несении боевого дежурства и службы в суточном наряде, использовании электрооборудования, эксплуатации и обслуживании автомобильной и специальной техники, выполнении погрузочных и разгрузочных работ.

В ходе занятий военнослужащими были изучены действия при возникновении различных нештатных ситуаций — возгорании при работе с легковоспламеняющимися жидкостями, воздействии холостых патронов и взрывпакетов. Военные медики провели занятия по оказанию первой медицинской помощи при ранениях, травмах, отравлении, термических и химических ожогах.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, основная цель мероприятий — исключить нарушения требований безопасности и получение травм военнослужащими в ходе боевой подготовки и во время выполнения других задач служебной и повседневной деятельности.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12445699@egNews