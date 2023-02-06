В армейском корпусе Северного флота состоялось посвящение в юнармейцы

В отдельном батальоне управления армейского корпуса Северного флота состоялось торжественное посвящение учащихся кадетской школы города Мурманск в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Перед началом церемонии с напутственными словами выступил заместитель командира подразделения (по военно-политической работе) подполковник Игорь Мешков.

Произнося слова клятвы, ребята поклялись быть верными своему Отечеству, помнить его героев, защищать слабых, стремиться к успехам в учебе и спорте, быть патриотами и достойными гражданами России. По традиции значки и удостоверения движения вручили юнармейцам почётные гости мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, кроме того, на территории воинской части для ребят организовали выставку современного вооружения и военной техники.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12453661@egNews