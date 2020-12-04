В армейском корпусе СФ прошла подготовка специалистов на новых мобильных комплексах радиосвязи

В Мурманске на базе отдельного батальона управления армейского корпуса Северного флота прошёл учебный сбор со специалистами мобильных комплексов радиосвязи П-230Т базе автомобиля «Тигр».

Новые образцы спецтехники поступили в подразделения армейского корпуса Северного флота в мае 2020 года. Данный комплекс отлично зарекомендовал себя в ходе двустороннего бригадного тактического учения, состоявшегося в конце летнего периода обучения.

За время проведения сборов экипажи отработали нормативы по развертыванию комплекса аппаратной связи, выполнили базовые настройки радиоэлектронного оборудования и ознакомились с дополнительными возможностями современной аппаратуры связи в составе, которого находится даже беспилотный летательный аппарат.

Новейший мобильный комплекс радиосвязи П-230Т обладает высокой проходимостью, маневренностью и предназначен для оперативной передачи команд управления и сигналов оповещения.

Как сообщает пресс-служба СФ, автомобиль оснащён современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только во время стоянки, но и в движении.

Комплекс способен осуществлять работу в условиях сложного рельефа местности и при низкой температуре воздуха, что в свою очередь является основным показателем при эксплуатации данного бронеавтомобиля в суровых условиях Крайнего Севера и Арктики.