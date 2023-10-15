В армии ВВС и ПВО Северного флота авиационную технику переводят на зимний режим эксплуатации

В армии ВВС и ПВО Северного флота развернуты плановые работы по переводу вооружения и авиационной техники на зимний режим эксплуатации. Комплекс работ сезонного обслуживания проводят на каждом воздушном судне.

В него входит: проверка работоспособности основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, осмотр двигателей, топливных баков, замена масел и всех технических жидкостей.

Перевод техники совмещён с интенсивной боевой учёбой – несколько раз в неделю выполняются плановые полёты в дневное и ночное время в различных метеоусловиях.

Для качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12482110@egNews