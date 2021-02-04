В армии ВВС и ПВО Северного флота проходит воздушно-огневая конференция

В объединении ВВС и ПВО Северного флота начался комплекс учебных мероприятий оперативной и боевой подготовки под названием «Воздушно-огневая конференция». В ней принимают участие представители командного состава авиации Северного флота, подразделений противовоздушной обороны, заместители командующего объединением, начальники родов войск, начальники служб и офицеры управления противовоздушной обороны.

В ходе совместной работы участники конференции подведут итоги выполнения мероприятий лётно-тактической и тактической подготовки в соединениях и воинских частях в 2020 году, утвердят план проведения совместных учений с боевой стрельбой в 2021 учебном году. Также будут выработаны методические рекомендации по совершенствованию воздушно-огневой и тактической подготовки командиров воинских частей и подразделений, улучшению подготовки боевых расчётов и экипажей.

Кроме военнослужащих, на конференцию привлечены представители научно-исследовательских институтов Минобороны России, предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, поскольку в проводимых мероприятиях будут активно задействованы уже находящиеся на вооружении современные разработки отечественного ОПК, а также беспилотные летательные аппараты.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, одной из основных задач конференции является совершенствование тактической и оперативной подготовки командного состава соединений и частей армии ВВС и ПВО Северного флота, а также уточнение возможностей боевого применения стоящей на вооружении авиационной техники в условиях Арктики, что и будет выполнено в ходе практической части учебного мероприятия.