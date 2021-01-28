В армии ВВС и ПВО Северного флота проведена комплексная тренировка по отражению воздушного нападения на охраняемый объект

В Мурманской области на территории гидроаэродрома гарнизона авиаторов Северного флота Сафоново военнослужащие различных частей армии ВВС и ПВО флота приняли участие в комплексной тренировке по отражению воздушного нападения условного противника на охраняемый объект.

В тренировке было задействовано более 10 единиц военной техники и 100 человек личного состава, в том числе экипаж штурмового вертолёта Ка-29, боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», беспилотная авиация и подразделения охраны.

В ходе мероприятия было отработано взаимодействие подразделений при решении комплексных задач противовоздушной обороны от нападения условного противника с использованием боевого опыта, полученного в Сирии. В частности, была отработана тактика действий военнослужащих по отражению атаки беспилотных летательных аппаратов с применением автоматического стрелкового оружия и зенитной артиллерии ЗРПК «Панцирь-С1».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подобная комплексная тренировка в армии ВВС и ПВО была проведена впервые. По оценке командующего объединением генерал-лейтенанта Александра Отрощенко, личный состав воинских частей, участвовавший в мероприятии, продемонстрировал уверенные действия и успешно справился с поставленными учебными задачами.