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Мурманская область. Арктика (16+)01.03.20 07:30

«В армию на денёк» - будущие призывники ознакомились с условиями службы и быта военнослужащих Северного флота

Старшеклассники нескольких мурманских школ  и  юнармейских отрядов стали участниками Всероссийской акции «В армию на денёк», организованной Северным флотом совместно с администрацией города Мурманска на базе ремонтно-восстановительного батальона Северного флота.

На территории воинской части будущие призывники посетили выставку стрелкового вооружения и средств связи, современной военной техники, стоящей на вооружении армейского корпуса Северного флота. Школьники ознакомились с  армейским снегоходом «А-1», двухзвенным гусеничным снегоболотоходом высокой проходимости ГАЗ – 3344 «Алеут», мастерской технического обслуживания МТО-УБ1, ремонтно-эвакуационной машиной  РЭМ-КЛ  и  бронированной ремонтно-эвакуационной машиной БРЭМ-1.

В казарме ремонтной роты будущих призывников познакомили с условиями службы и быта современных военнослужащих. Для школьников был организован  показ образцов  военной формы одежды и экипировки.

Одним из самых зрелищных эпизодов акции  стало показательное выступление по рукопашному бою морских пехотинцев бригады моской пехоты, из поселка Спутник Мурманской области.

В столовой воинской части школьников угостили свежей выпечкой и горячим чаем. Там же им были показаны индивидуальные рационы питания военнослужащих.

Как сообщает пресс-служба СФ, в завершение мероприятия с напутственными пожеланиями будущим защитникам Отечества выступили офицеры ремонтно-восстановительного батальона, представители городской администрации  и военкомата.

Военно-патриотические мероприятия для мурманских старшеклассников проходят на базе воинских частей Северного флота  и стали уже традиционными.

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