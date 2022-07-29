В Артемовске ДНР боевиками украинских вооруженных формирований планируют очередную провокацию – взрыв дамбы городского водохранилища

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения.

Как сообщает function.mil.ru, «по имеющейся достоверной информации, в Артемовске Донецкой Народной Республики боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба городского водохранилища, которую они планируют взорвать, после чего киевские власти по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинят российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по гидродинамически опасным объектам. В случае реализации данной бесчеловечной провокации в зоне прогнозируемого затопления окажутся жилые кварталы города с численностью населения более 35 тысяч человек. Кроме того, после ухода воды возможно повреждение систем жизнеобеспечения (водопровода, канализации и очистных сооружений), что приведёт к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

Подразделения ВСУ и территориальной обороны продолжают использовать жилые дома, образовательные учреждения и другую социальную инфраструктуру в военных целях:

в Кривом Роге в жилых домах (ул. Волшебная) дислоцированы подразделения ВСУ, оборудованы склады оружия и боеприпасов, при этом эвакуация местных жителей не проводилась;

в Новодмитровке Донецкой Народной Республики на территории сельскохозяйственного предприятия боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции российских Вооруженных сил, провоцируя их на ответный огонь;

в Днепре на территории индустриального училища (просп. Сергея Нигояна) и в здании общежития национального университета (просп. Гагарина) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудованы склады боеприпасов, при этом, эвакуация жителей из близлежащих домов умышленно не проводилась.

Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение киевскими властями нормами международного гуманитарного права. Несмотря на неоднократные заявления Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, такие циничные действия киевского режима по-прежнему остаются без внимания мировой общественности».

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