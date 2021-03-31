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Мурманская область. Арктика (16+)31.03.21 09:30

В ассоциации управляющих организаций Мурманской области обсудили стратегию и перспективы капитального ремонта

Забота о состоянии многоквартирных домов – общее дело управляющих компаний и Фонда капитального ремонта. Как правильно объединить усилия в этом направлении обсудили на очередном собрании Ассоциации управляющих организаций многоквартирных домов Мурманской области. В мероприятии принял участие генеральный директор регионального Фонда капремонта Фёдор Денисов.

В первую очередь, управляющие компании предложили организовать программу по массовому капитальному ремонту кровель, большое количество которых нуждается в привидении в порядок.

«Фонд капитального ремонта является лишь исполнителем долгосрочной региональной программы и краткосрочных планов по капитальному ремонту многоквартирных домов, последние утверждаются постановлением правительства Мурманской области. На сегодняшний день при заполярном Министерстве строительства работает комиссия по установлению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в которую могут обратиться и органы местного самоуправления или государственного жилищного надзора, и управляющие компании и ТСЖ, и собственники помещений. Кроме того, напомню, при повышении минимального взноса мы взяли на себя обязательства за три года капитально отремонтировать уже имеющийся перечень из 150 критичных кровель», – отметил Фёдор Денисов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на собрании ассоциации обсудили своевременное информирование населения о проводимых капремонтах и работах со спецсчетами. В завершение встречи Фёдор Денисов попросил управляющие компании при замене теплообменников и лифтов начинать заранее готовить комплект документов в Ростехнадзор, необходимый для ввода агрегатов в эксплуатацию.

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