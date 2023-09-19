В августе инфляция в Мурманской области была ниже, чем по России в целом

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой темп прироста цен на продукты в августе вырос по сравнению с июлем, в частности ускорилось удорожание овощей и фруктов. Так, сокращение урожая огурцов в регионах-производителях стало причиной их подорожания в годовом выражении.

Годовая инфляция в Мурманской области в августе 2023 года не изменилась и составила 4,9%. Это ниже, чем в Северо-Западном федеральном округе (5,4%) и в целом по стране (5,2%) (наглядно на графике).

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой темп прироста цен на продукты в августе вырос по сравнению с июлем, в частности ускорилось удорожание овощей и фруктов. Так, сокращение урожая огурцов в регионах-производителях стало причиной их подорожания в годовом выражении.

Из-за ослабления рубля ускорился рост цен на импортные фрукты. По той же причине выросли издержки животноводов и птицеводов – повысились цены на импортные кормовые добавки и оборудование. Все это сказалось на стоимости свинины и куриного мяса.

В сегменте непродовольственных товаров наиболее заметно ускорился рост цен на товары длительного пользования. Выросли цены на иномарки в годовом выражении, замедлилось снижение цен на беспроводные наушники, смартфоны и телевизоры.

«В то же время темпы прироста цен на услуги в Мурманской области в августе заметно снизились, оказав тем самым сдерживающее влияние на динамику инфляции. Это произошло благодаря расширению предложения в сфере услуг воздушного транспорта. Дело в том, что по двум направлениям – Москва и Санкт-Петербург – были запущены дополнительные рейсы. Это стало причиной снижения годовых темпов прироста цен на авиабилеты», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Согласно прогнозу Банка России, с учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 6,0 – 7,0% в 2023 году, вернётся к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.