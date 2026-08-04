В августе Мурманск примет серию престижных соревнований по велосипедному спорту

С 9 по 16 августа столица Заполярья станет центром притяжения для всех любителей велоспорта. Впервые наш регион примет серию статусных соревнований, которые соберут около 250 сильнейших гонщиков из разных регионов страны.

Программа обещает быть насыщенной: в течение недели на трассах спорткомплекса «Долины Уюта» пройдут второй этап Кубка России по велосипедному спорту, чемпионат и первенство страны, а также любительский чемпионат России.

Как отметила министр спорта Светлана Наумова, эти знаковые события подтверждают готовность региона принимать турниры самого высокого уровня.

«Мурманская область уже имеет успешный опыт проведения подобных стартов. Ранее Долина Уюта принимала финал VI летней Спартакиады молодежи России, где за медали боролись юниоры со всей страны. Кроме того, в рамках юбилейного 90-го Праздника Севера у нас проходил чемпионат России среди спортсменов-любителей в дисциплине «марафон (фэтбайк)». Это доказывает, что северные трассы идеально подходят для испытаний на выносливость и мастерство, – сказала руководитель Минспорта. – Для наших спортсменов это не только возможность проверить силы на домашних трассах в борьбе с сильнейшими соперниками, но и отличный шанс заявить о себе на всероссийском уровне, получив ценный опыт без выезда за пределы региона».

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, маршруты предстоящих стартов будут соответствовать высоким стандартам, сочетая в себе технически сложные участки, крутые подъёмы и скоростные спуски. Организаторы приглашают мурманчан и гостей областного центра прийти и поддержать спортсменов. С подробной афишей спортивных соревнований и физкультурных мероприятий на август можно ознакомиться в официальной группе профильного министерства в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572076/#&gid=1&pid=3