В августе Мурманская область стала лидером страны по росту спроса среди туристов

Эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей «Ostrovok.ru» отмечают увеличение числа бронирований в отелях российских направлений для активного отдыха в августе: наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Мурманской и Новосибирской областях, а также Красноярском и Хабаровском краях.

Лидером по росту спроса стала Мурманская область, где число броней увеличилось на 71% относительно августа прошлого года. Самыми популярными направлениями для туризма в регионе стали Мурманск и Териберка.

Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения по России составляет 4800 рублей – показатель вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году (в августе 2022 года – 4300 рублей).

Примечательно, что согласно аналитике больших данных траты визитеров Мурманской области за июнь составили более 1,2 млрд рублей (что на 12,8% больше, чем годом ранее). А средняя продолжительность путешествия составляет 3-4 дня. Средний возраст приезжающих туристов в июне составляет 25-34 года.

Как сообщает региональный комитет по туризму, по итогам первого полугодия 2023 года регионами-лидерами по тратам среди визитёров в Мурманской области стали: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Ленинградская область, Московская область, Республика Карелия. При этом, самые высокие среднедневные траты на одного визитёра демонстрируют туристы из Чукотского автономного округа, Сахалинской области и Москвы.

Фото: https://gov-murman.ru