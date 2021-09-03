В августе региональный комитет по конкурентной политике провёл 679 закупок

В августе 2021 года комитет по конкурентной политике Мурманской области провел 679 закупок на сумму свыше 2 миллиардов рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона.

По результатам проведения торгов образовалась экономия бюджетных средств на различные услуги и поставки в размере 98 миллионов рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, среди них услуги по предоставлению неисключительных прав (лицензий) на использование программного обеспечения, оказание услуг по стирке, сушке, глажению белья, по изготовлению печатной продукции, а также поставки расходного медицинского материала, компьютерной техники, спецодежды, мебели, дорожных знаков, моющих средств, уборочного инвентаря и запасных частей для автотранспортных средств.