В августе Росстат проведёт выборочное наблюдение состояния здоровья населения во всех регионах страны

Оно запланировано с 3 августа по 1 сентября для получения статистической информации о приверженности россиян к здоровому образу жизни, состоянии здоровья, пищевых привычках и физической активности.

Опрос пройдёт с соблюдением всех необходимых в условиях пандемии мер безопасности. Интервьюеры будут использовать в работе планшетные компьютеры, заполнять анкеты со слов респондентов. Сведения о детях до 15 лет подадут родители или опекуны ребёнка. При себе каждый интервьюер будет иметь специальное удостоверение, действительное при наличии паспорта.

Все данные, полученные от населения, носят конфиденциальный характер и служат для формирования официальной статистической информации. Итоги наблюдения будут опубликованы в декабре текущего года на сайте Росстата - www.gks.ru .

Аналогичные опросы проводились в 2019 году. По их итогам, ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян составила 60,3 года. Самая высокая - в Ингушетии - 67,2 года, самая низкая – у населения Чукотки – 49,1 года. Для жителей Мурманской области этот показатель составил 59,4 года.

Мурманскстат обращается к жителям области с просьбой принять участие в проводимом опросе, предоставить полные и достоверные сведения и благодарит за сотрудничество.