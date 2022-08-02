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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.22 08:45

В августе северян ждут масштабное празднование Всероссийского дня физкультурника, экстремальный Кубок Арктики по триатлону и фестиваль молодёжных субкультур в Коле

1 августа на оперативном заседании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, которые пройдут в регионе в августе.

Так, помимо областных Чемпионатов и Первенств по волейболу, парусному спорту, городошному спорту, футболу, велоспорту, пейнтболу окончание летнего спортивного сезона ознаменуется несколькими важными спортивными событиями, главным из которых станет комплекс мероприятий, приуроченных празднованию Всероссийского дня физкультурника. В 2022 году событие отметят в 83-й раз, организовав без малого 100 мероприятий как муниципального, так и регионального уровня.

«Во всех муниципальных образованиях пройдут турниры по различным видам спорта, эстафеты, флешмобы и другие виды активностей. Центральным событием станет второй масштабный семейный фестиваль «На Севере – спорт!», который пройдёт в мурманской Долине Уюта 20 августа, – рассказала министр спорта Светлана Наумова. – В программе запланированы соревнования по велосипедному спорту, легкой атлетике для северян разных возрастов и семей с детьми. В рамках фестиваля также состоятся состязания по национальным видам спорта, будут организованы разноплановые интерактивные площадки и открыта фудзона».

Глава регионального Минспорта также анонсировала церемонию чествования физкультурного актива Мурманской области, которое по традиции пройдёт накануне спортивного праздника. В торжественной обстановке наиболее активным и заслуженным представителям спортивного сообщества Кольского Заполярья будут вручены ведомственные награды различного уровня.

Наряду с этим блоком спортивных и массовых мероприятий для северян жителей и гостей Кольского Заполярья ждут ещё несколько разноплановых событий. Так, любители экстрима и подготовленные спортсмены будут отстаивать звание лучших в Кубке Арктики по триатлону. Состязание представляет собой классическую половину легендарного мероприятия «Iron Man»: в суровых северных условиях участникам предстоит проплыть 1800 метров в бухте Зеленецкая Баренцева моря, преодолеть 90 км вдоль береговой линии на велосипеде, а также принять участие в забеге на 21 км. Соревнования пройдут 20 августа на территории дайвер центра СТЦ «Дальние Зеленцы». Для участников, у которых отсутствует возможность добраться до места проведения соревнований самостоятельно, будет организован трансфер.

27 августа в Долине Уюта уже в 4-й раз пройдёт одно из самых массовых и популярных у молодежи мероприятий – фестиваль молодёжных субкультур. Летняя версия фестиваля включает соревнования по скейтбордингу, BMX, трюковому самокату, дэнс-баттлы, школу диджеинга, а также различные интерактивные площадки.

Как сообщает региональное Министерство спорта, сделать занятия физической культурой и спортом более доступными призван проект «Бодрое воскресенье», позволяющий северянам принять участие в тренировках и получить рекомендации по занятиям физической культурой абсолютно бесплатно на разных площадках Мурманска, Кольского района, Кировска, Мончегорска и других муниципалитетов. Совсем недавно к проекту подключился Североморск.

Ознакомиться с мероприятиями и записаться на понравившееся направление можно в группе проекта «ВКонтакте»  по ссылке.

Подробная программа мероприятий в рамках празднования Дня физкультурника, а также анонсы иных спортивных и массовых событий Мурманской области уже опубликована на официальном сайте регионального Минспорта, в социальных сетях ведомства и на портале «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

 

 

 

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Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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