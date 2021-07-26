Доверия отечественным вакцинам больше даже у до сих пор не привившихся россиянВ Мурманской области продолжает снижаться численность населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)26.07.21 10:15

В августе в Мурманске начнутся съёмки фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания»

Фильм по мотивам одноименного романа Георгия Владимова снимает Кинокомпания «СТВ».

В центре сюжета - команда корабля «Снегирь». Потрепанный сейнер стал домом для этих морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее – желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников – не таким им виделся этот летний вояж. Море изменчиво, и шторм – не главное испытание, которое ждёт команду корабля.

До середины августа съёмки будут идти в Санкт-Петербурге, затем киногруппа приедет в Заполярье. Съёмки будут проходить в Мурманске и Териберке до середины сентября.

Через группу в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kino.murmansk уже идет подбор мурманских актёров в массовку. Так, в группе указано, что на 16 августа нужны пять мужчин 20-50 лет, 18 августа – четверо полицейских, три пограничника и два санитара.

«Три минуты молчания» Георгия Владимова — одна из любимых моих книжек, - говорит продюсер фильма Наталья Дрозд. - Я предложила её прочесть Борису Хлебникову. К моей радости, повесть его зацепила и начался долгий и непростой местами путь по адаптации этой книжки в сценарий. Надо сказать, что литературная основа была очень сильно изменена: как любую отличную литературу «Три минуты молчания» очень сложно экранизировать. Кроме того, это большой и сложнопостановочный фильм. Мы выстроили в огромных павильона интерьеры рыболовецкого траулера, большую часть из которых заранее поставили на гимблы, была разработана специальная система гидравлики, построена декорация носовой части траулера — весьма масштабная конструкция, изготовлены оригинальные — под наши задачи водосбросы, водометы, брызгометы, пневмобочки, ветродуи и прочее. Так же мы прибегали к помощи программы «Unreal», в которой воссоздали виртуальную реальность штормовой секвенции».

В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Макар Хлебников, Михаил Кремер, Олег Савостюк, Владимир Лукьянчиков.

В российский прокат фильм выпустит компания «SONY PICTURES», сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм».

 

Фото: https://ctb.ru/news/tri-minuti-molchaniya/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

KOHCTANTA
23.07.21 07:19
Смывной бачок отремонтировали, значит, скоро выборы! Устройство для смыва дерьма заработало, только вопрос мучает, а почему в этот прекрасный "клозет" не заходят представители едроссии? Их бы надо п
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: О том, как депутат Макаревич стал ковид-антиваксером
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:25
Здравствуйте, Анна Дмитриевна! Ваш вопрос стоит также переадресовать и заместителям Председателя Совета депутатов, членам партии Единая Россия, ура-патриотом за зарплату и ДАВНИМ соратникам Веллера и
Комментарий к новости:Эпопея с веллеровскими сертификатами продолжается. Люди обмануты и возмущены
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.07.21 00:18
Здравствуйте, горожане, коллеги из МБОУ "Гимназия № 6" и гости города-героя Мурманска. Работники ОУ вынуждены сами ремонтировать здание ОУ. Вопрос вопросов: а заместители Председателя Совета депутато
Комментарий к новости:Мурманская гимназия №6 готовится к скорому началу нового учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)6,50% годовых - Банк России повысил ключевую ставку-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 47 копеек, а доллар укрепился на 33 копейки-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Скоро выборы, или В Госдуму внесли проект о возврате индексации пенсии работающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика