В августе в Мурманске начнутся съёмки фильма Бориса Хлебникова «Три минуты молчания»

Фильм по мотивам одноименного романа Георгия Владимова снимает Кинокомпания «СТВ».

В центре сюжета - команда корабля «Снегирь». Потрепанный сейнер стал домом для этих морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее – желание взять улов побогаче, заработать, вернуться домой живыми. Частью этого мира становятся два новичка — Никита и Максим. Ледяные волны, каторжный труд на ржавом судне, тонны вонючей рыбы и команда сварливых неудачников – не таким им виделся этот летний вояж. Море изменчиво, и шторм – не главное испытание, которое ждёт команду корабля.

До середины августа съёмки будут идти в Санкт-Петербурге, затем киногруппа приедет в Заполярье. Съёмки будут проходить в Мурманске и Териберке до середины сентября.

Через группу в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/kino.murmansk уже идет подбор мурманских актёров в массовку. Так, в группе указано, что на 16 августа нужны пять мужчин 20-50 лет, 18 августа – четверо полицейских, три пограничника и два санитара.

«Три минуты молчания» Георгия Владимова — одна из любимых моих книжек, - говорит продюсер фильма Наталья Дрозд. - Я предложила её прочесть Борису Хлебникову. К моей радости, повесть его зацепила и начался долгий и непростой местами путь по адаптации этой книжки в сценарий. Надо сказать, что литературная основа была очень сильно изменена: как любую отличную литературу «Три минуты молчания» очень сложно экранизировать. Кроме того, это большой и сложнопостановочный фильм. Мы выстроили в огромных павильона интерьеры рыболовецкого траулера, большую часть из которых заранее поставили на гимблы, была разработана специальная система гидравлики, построена декорация носовой части траулера — весьма масштабная конструкция, изготовлены оригинальные — под наши задачи водосбросы, водометы, брызгометы, пневмобочки, ветродуи и прочее. Так же мы прибегали к помощи программы «Unreal», в которой воссоздали виртуальную реальность штормовой секвенции».

В ролях: Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Макар Хлебников, Михаил Кремер, Олег Савостюк, Владимир Лукьянчиков.

В российский прокат фильм выпустит компания «SONY PICTURES», сообщает Центр развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм».

Фото: https://ctb.ru/news/tri-minuti-molchaniya/