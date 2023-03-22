В августе в Мурманской области впервые пройдёт научно-практическая конференция «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии»

Конференции «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» (АДИТ) проводятся по всей стране на протяжении 27 лет и объединяют специалистов музеев, библиотек, архивов России для обсуждения практических и теоретических вопросов цифровизации историко-культурного наследия.

Как сообщает vk.com/murmanculture, одним из организаторов конференции стал Мурманский областной краеведческий музей, который получил грант Проектного офиса развития Арктики на проведение мероприятий АДИТ в столице Кольского полуострова.

Конференция «Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии» станет мощным импульсом для развития процессов цифровой трансформации в учреждениях культуры Мурманской области, особенно это важно для муниципальных музеев, библиотек и архивов, расположенных в удаленных местностях региона.

В программу также войдёт практико-ориентированный интенсив и образовательный проект «Школа школ», созданный совместно с компанией «IZI.Travel».

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457265034%2Falbum-139605315_00%2Frev