Мурманская область. Арктика (16+)02.11.24 11:30
В августе‒октябре 2024 года от причалов ММТП ушло 4 судна по Северному морскому пути
От причалов Мурманского морского торгового порта (ММТП, входит в АО «Портовый альянс») в августе‒октябре текущего года ушло 4 судна по Северному морскому пути.
Как уточняется на телеграм-канале «Портового альянса», из этого числа отправлено три судна класса «Capesize» с грузом железорудного концентрата и нефтекокса общим тоннажем 454,4 тысячи тонн и одно судно класса «Panamax» с антрацитом тоннажем 70,4 тысячи тонн.
Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257563%2Falbum-149919532_00%2Frev
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