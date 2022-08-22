В авиационном полку дальней авиации провели торжественное открытие Аллеи героев после проведенной реставрации

В мероприятии приняли участие представители подшефных школ всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Для участников мероприятия были проведены различные тематические занятия на тему истории Великой Отечественной войны, организованы выступления ветеранов дальней авиации, а также творческих коллективов.

«Для нас большая честь принимать участие в подобном мероприятии, пообщаться с ветеранами, услышать истории о том времени из первых уст. Наш долг - помнить, бережно хранить каждую крупицу правды о войне, проявлять неустанную заботу о ветеранах и свято чтить память о войнах освободителях. В нашей памяти навсегда останется то, что они сделали для каждого из нас», - сообщил в ходе своего выступления представитель юнармии Сергей Дроздов.

Также участники акции возложили цветы к бюстам Героев и почтили память минутой молчания, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12434856@egNews