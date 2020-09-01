В Авиагородке началось строительство крытого корта

Подрядная организация заканчивает подготовку площадки для спортивного сооружения на месте бывшего Дома офицеров. Ответственные за «нулевой цикл» строительства – специалисты компании «Чистый город».

В этот этап входит демонтаж остатков фундамента сгоревшего ещё в 2015 году Дома офицеров, вывоз грунта, выравнивание площадки 20 на 40 метров , завоз и установка песчано-гравийного основания. Рабочие также обустроили технический заезд - он позволяет не разрушать тяжёлой техникой сквер.

Крытый корт в Авиагородке появится благодаря участию ЗАТО в программе «100 шагов правительства Мурманской области». Задача муниципалитета – подготовить площадку для спортивного сооружения, оборудование и само сооружение – областной вклад в благоустройство.

- В Авиагородке будет обустроен хоккейный корт крытого типа. Территорию можно будет использовать круглый год – зимой для занятий хоккеем и просто для катания на коньках, в летний период - для волейбола, баскетбола, футбола. Я уверен, что новый объект будет пользоваться популярностью не только у жителей микрорайона, но и всего Североморска – у нас спортивный город, - рассказал заместитель главы ЗАТО, председатель комитета по развитию городского хозяйства Руслан Кучерявый.

Корт планируют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года.