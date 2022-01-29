В авиалесоохране Мурманской области будет создан отряд БПЛА

Статус ключевого транспортного узла российской Арктики, суровый северный климат, радиационно-опасные объекты – всё это накладывает повышенную ответственность на власть Мурманской области в сфере обеспечения безопасности населения. Акцент на этом вчера сделал губернатор региона Андрей Чибис в своём докладе на сборе с руководящим составом территориальных органов МЧС России, территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов Северо-Западного федерального округа по подведению итогов деятельности в 2021 году и постановке задач на 2022 год.

Сбор прошёл в Санкт-Петербурге под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в СЗФО Олега Логунова и статс-секретаря – заместителя министра МЧС России Алексея Серко.

От Мурманской области личное участие в сборе приняли председатель регионального Комитета по обеспечению безопасности населения Илья Воробьев и начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров. С учётом сложной эпидемиологической ситуации главы регионов подключались к работе по видеосвязи.

Основной темой доклада губернатора Мурманской области стало обеспечение безопасности на арктической трансграничной территории России.

«Инвестиционный потенциал Арктики растёт с каждым днём, при том, что сама Арктика остаётся ещё до конца не исследованной. То, что у нас базируется атомный ледокольный флот, необходимый для безопасного функционирования Севморпути, является дополнительным конкурентным преимуществом в освоении Арктики, а с другой стороны, накладывает повышенную ответственность за безопасность на арктической территории. С учётом того, что Мурманск является отправной точкой Севморпути, вопросы безопасности остаются для нас одними из самых актуальных», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, успешной проверкой межведомственного взаимодействия при спасательных работах на Севере стало опытно-исследовательское учение в Арктической зоне Российской Федерации, проведённое в сентябре 2021 года. Мурманская область выступила одной из основных площадок масштабной тренировки.

«На нашей территории в учениях участвовали 2708 человек и 276 единиц техники, в том числе три воздушных судна и 21 плавстредство. Для нас очень важно, что 36 наблюдателей из 14 стран, включая США, Канаду, Норвегию, Финляндию, Францию, Италию, Швейцарию, Великобританию и Индию, своими глазами видели, как была организована эта работа. Это ещё одна проверка того, как самые сложные задачи отрабатываются всеми службами совместно, независимо от ведомственной принадлежности», – сказал губернатор.

Что касается повседневной работы экстренных служб, то, как отметил Андрей Чибис, Мурманская область отличается сложными климатическими условиями, требующими постоянной готовности к оперативному реагированию.

«Только за 27 дней этого года нам приходилось уже шесть раз полностью закрывать федеральную трассу, 16 раз закрывать областные дороги. Практически двое суток не работал аэропорт. И каждое перекрытие, каждая реакция требует чёткой отработки всеми службами для обеспечения безопасности населения, включая наши самые отдалённые посёлки и территории», – подчеркнул глава региона.

Важнейшей задачей для власти региона остаётся обеспечение радиационной безопасности. В этих целях в Мурманской области действует территориальная система контроля радиационной обстановки, состоящая из 82 постов, из которых 56 – автоматизированные. Система признана одной из самых эффективных в стране. Кроме того, в регионе совместно с «Росатомом» создана единственная в России стационарная автоматизированная система контроля радиационного фона на транспорте на федеральной трассе Мурманск – Санкт-Петербург.

Ведётся плановая работа по развитию противопожарной и аварийно-спасательной службы области. В 2021 году за счёт средств областного бюджета для спасателей закуплено 12 единиц техники. Принято решение создать региональную систему реагирования, объединив силы и средства муниципальных образований и ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области».

«Отдельная задача в этом году – нарастить в авиалесоохране службу беспилотных летательных аппаратов. Один крупный беспилотник с большой зоной покрытия у нас уже есть. Дополнительно мы закупим ещё два, чтобы повысить эффективность мониторинга пожаров и использовать этот отряд, в том числе, для поиска пропавших людей. Территория у нас большая, и нам это сильно поможет», – сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках сбора по итогам деятельности за 2021 год Мурманская область была дважды отмечена наградами. В номинации на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2021 году» в группе «Городские округа» победил город Мурманск. Мурманской области вручен диплом за III место за лучшее защитное сооружение гражданской обороны вместимостью от 600 человек и более.