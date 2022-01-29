Народный фронт в Мурманской области просит снизить стоимость ПЦР-тестов для населения18 февраля из Москвы стартуют туристические чартерные авиарейсы в Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)29.01.22 09:00

В авиалесоохране Мурманской области будет создан отряд БПЛА

Статус ключевого транспортного узла российской Арктики, суровый северный климат, радиационно-опасные объекты – всё это накладывает повышенную ответственность на власть Мурманской области в сфере обеспечения безопасности населения. Акцент на этом вчера сделал губернатор региона Андрей Чибис в своём докладе на сборе с руководящим составом территориальных органов МЧС России, территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъектов Северо-Западного федерального округа по подведению итогов деятельности в 2021 году и постановке задач на 2022 год.

Сбор прошёл в Санкт-Петербурге под руководством заместителя полномочного представителя Президента России в СЗФО Олега Логунова и статс-секретаря – заместителя министра МЧС России Алексея Серко.

От Мурманской области личное участие в сборе приняли председатель регионального Комитета по обеспечению безопасности населения Илья Воробьев и начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров. С учётом сложной эпидемиологической ситуации главы регионов подключались к работе по видеосвязи.

Основной темой доклада губернатора Мурманской области стало обеспечение безопасности на арктической трансграничной территории России.

«Инвестиционный потенциал Арктики растёт с каждым днём, при том, что сама Арктика остаётся ещё до конца не исследованной. То, что у нас базируется атомный ледокольный флот, необходимый для безопасного функционирования Севморпути, является дополнительным конкурентным преимуществом в освоении Арктики, а с другой стороны, накладывает повышенную ответственность за безопасность на арктической территории. С учётом того, что Мурманск является отправной точкой Севморпути, вопросы безопасности остаются для нас одними из самых актуальных», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отметил глава региона, успешной проверкой межведомственного взаимодействия при спасательных работах на Севере стало опытно-исследовательское учение в Арктической зоне Российской Федерации, проведённое в сентябре 2021 года. Мурманская область выступила одной из основных площадок масштабной тренировки.

«На нашей территории в учениях участвовали 2708 человек и 276 единиц техники, в том числе три воздушных судна и 21 плавстредство. Для нас очень важно, что 36 наблюдателей из 14 стран, включая США, Канаду, Норвегию, Финляндию, Францию, Италию, Швейцарию, Великобританию и Индию, своими глазами видели, как была организована эта работа. Это ещё одна проверка того, как самые сложные задачи отрабатываются всеми службами совместно, независимо от ведомственной принадлежности», – сказал губернатор.

Что касается повседневной работы экстренных служб, то, как отметил Андрей Чибис, Мурманская область отличается сложными климатическими условиями, требующими постоянной готовности к оперативному реагированию.

«Только за 27 дней этого года нам приходилось уже шесть раз полностью закрывать федеральную трассу, 16 раз закрывать областные дороги. Практически двое суток не работал аэропорт. И каждое перекрытие, каждая реакция требует чёткой отработки всеми службами для обеспечения безопасности населения, включая наши самые отдалённые посёлки и территории», – подчеркнул глава региона.

Важнейшей задачей для власти региона остаётся обеспечение радиационной безопасности. В этих целях в Мурманской области действует территориальная система контроля радиационной обстановки, состоящая из 82 постов, из которых 56 – автоматизированные. Система признана одной из самых эффективных в стране. Кроме того, в регионе совместно с «Росатомом» создана единственная в России стационарная автоматизированная система контроля радиационного фона на транспорте на федеральной трассе Мурманск – Санкт-Петербург.

Ведётся плановая работа по развитию противопожарной и аварийно-спасательной службы области. В 2021 году за счёт средств областного бюджета для спасателей закуплено 12 единиц техники. Принято решение создать региональную систему реагирования, объединив силы и средства муниципальных образований и ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ Мурманской области».

«Отдельная задача в этом году – нарастить в авиалесоохране службу беспилотных летательных аппаратов. Один крупный беспилотник с большой зоной покрытия у нас уже есть. Дополнительно мы закупим ещё два, чтобы повысить эффективность мониторинга пожаров и использовать этот отряд, в том числе, для поиска пропавших людей. Территория у нас большая, и нам это сильно поможет», – сообщил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках сбора по итогам деятельности за 2021 год Мурманская область была дважды отмечена наградами. В номинации на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2021 году» в группе «Городские округа» победил город Мурманск. Мурманской области вручен диплом за III место за лучшее защитное сооружение гражданской обороны вместимостью от 600 человек и более.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
Юрий
27.01.22 15:59
Плату за общежитие уже подняли в два раза.
Комментарий к новости:Улучшить условия проживания скоро смогут студенты МГТУ
Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
Комментарий к новости:В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Угоняя лошадей». Художественный фильм (16+)23:30«Карамзин. Проверка временем». Документальный фильм, 7 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)В областном центре полицейскими изъята фальшивая банкнота в 5 тысяч рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро свалился почти на 1,83 рубля, доллар просел почти на 1,13 рубля-PRO Энергетику (18+)Система диспетчеризации АО «Мурманэнергосбыт» позволит дистанционно управлять параметрами котельных-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 и 31 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика