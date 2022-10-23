В автобизнесе Мурманской области спрос на новых работников за месяц вырос на 7%
В Мурманской области конкуренция в автомобильном бизнесе на данный момент составляет лишь 1-2 человека на место, что значительно меньше нормы по рынку труда, равной 5-6 резюме на 1 вакансию. Как отмечают эксперты hh.ru, при этом спрос на новых специалистов у работодателей из сферы автобизнеса в регионе вырос на 7%. Таким образом, в регионе зафиксирован достаточно острый дефицит кадров в автосфере.
Активнее всего работодатели ищут менеджеров по продажам, автослесарей, автомойщиков, автомехаников, мастеров-приёмщиков, а также водителей.
Наибольший спрос на новых работников, имеющих специализации в автобизнесе, демонстрируют компании из Мурманска (74% вакансий от общего числа), из города Апатиты (7%) и Мончегорска (5% вакансий).
При этом несмотря на спрос на новых специалистов мурманские компании-работодатели не спешат поднимать зарплаты в сфере автобизнеса. Так, средняя предлагаемая зарплата осенью 2022 года в сфере автобизнеса Мурманской области составляет 60000₽, что лишь на 4% больше осенних показателей зарплаты в 2021 году. Также изменился уровень зарплаты у ряда наиболее востребованных специалистов в автобизнесе. Так, за год средняя предлагаемая зарплата автослесарей выросла на 25000₽ (почти до 68000₽), зарплата водителей увеличилась на 15000₽ (до 70000₽), менеджерам по продажам в автобизнесе стали платить на 21000₽ больше (до 66000₽). Однако наблюдается незначительное снижение средней предлагаемой зарплаты сварщиков на 3000₽ (до 85000₽).
У местных соискателей, ищущих работу в автобизнесе, запросы немного выше, кандидаты запрашивают зарплату не ниже 63000₽.
Вакансии в автомобильной сфере с высокой зарплатой, Мурманская область:
- Кузовщик/арматурщик, до 150 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/70849735;
- Автослесарь/Автомеханик, от 100 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/70788516;
- Кузовщик в малярно-кузовной цех, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67258429;
- Автослесарь, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/69702306;
- Автоэлектрик-диагност, от 80 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/52088688.