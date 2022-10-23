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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.22 18:00

В автобизнесе Мурманской области спрос на новых работников за месяц вырос на 7%

В Мурманской области конкуренция в автомобильном бизнесе на данный момент составляет лишь 1-2 человека на место, что значительно меньше нормы по рынку труда, равной 5-6 резюме на 1 вакансию. Как отмечают эксперты  hh.ru, при этом спрос на новых специалистов у работодателей из сферы автобизнеса в регионе вырос на 7%. Таким образом, в регионе зафиксирован достаточно острый дефицит кадров в автосфере.

Активнее всего работодатели ищут менеджеров по продажам, автослесарей, автомойщиков, автомехаников, мастеров-приёмщиков, а также водителей.

Наибольший спрос на новых работников, имеющих специализации в автобизнесе, демонстрируют компании из Мурманска (74% вакансий от общего числа), из города Апатиты (7%) и Мончегорска (5% вакансий).

При этом несмотря на спрос на новых специалистов мурманские компании-работодатели не спешат поднимать зарплаты в сфере автобизнеса. Так, средняя предлагаемая зарплата осенью 2022 года в сфере автобизнеса Мурманской области составляет 60000₽, что лишь на 4% больше осенних показателей зарплаты в 2021 году. Также изменился уровень зарплаты у ряда наиболее востребованных специалистов в автобизнесе. Так, за год средняя предлагаемая зарплата автослесарей выросла на 25000₽ (почти до 68000₽), зарплата водителей увеличилась на 15000₽ (до 70000₽), менеджерам по продажам в автобизнесе стали платить на 21000₽ больше (до 66000₽). Однако наблюдается незначительное снижение средней предлагаемой зарплаты сварщиков на 3000₽ (до 85000₽). 

У местных соискателей, ищущих работу в автобизнесе, запросы немного выше, кандидаты запрашивают зарплату не ниже 63000₽.

Вакансии в автомобильной сфере с высокой зарплатой, Мурманская область:

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