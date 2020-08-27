В банках деньги можно хранить, но не приумножать!

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа вновь упала до рекордно низкого уровня - 4,45% против 4,52% в первой декаде, сообщает Банк России.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.