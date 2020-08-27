Мурманская область. Арктика (16+)27.08.20 15:15
В банках деньги можно хранить, но не приумножать!
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объём депозитов физлиц в рублях, по итогам второй декады августа вновь упала до рекордно низкого уровня - 4,45% против 4,52% в первой декаде, сообщает Банк России.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.
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Последние комментарии
Артём
26.08.20 23:12
Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения
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MORI
26.08.20 08:18
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Денис
20.08.20 12:17
Прохожу службу в этом подразделении с июня 1998 года. Могу сказать, что работой очень доволен, хороший сплоченный коллектив, всегда подлежат в трудную минуту. Те, кто хочет служить в этом подразделени
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