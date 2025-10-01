В банковской сфере объёмы подозрительных операций сократились в первом полугодии 2025 года на 12%

Такая динамика в основном связана с сокращением незаконного обналичивания в банковском секторе. Эти операции уменьшились на 19%, до 15,9 млрд рублей.

Как сообщает ЦБ РФ, обналичивание по платёжным картам компаний и индивидуальных предпринимателей упало более чем вдвое, до 1,7 млрд рублей, а через счета граждан – на 11%, до 14,2 млрд рублей.

Подозрительные операции с признаками вывода средств за рубеж в первом полугодии 2025 года сохранились на уровне такого же периода 2024 года. Они были минимальными за всё время мониторинга и составили 8,5 млрд рублей.

Тренду на снижение подозрительных операций способствует работа платформы «Знай своего клиента» (платформа ЗСК). Благодаря её информации, за 3 года существования платформы банки ограничили операции по счетам более 178 тысяч недобросовестных компаний и индивидуальных предпринимателей с высоким уровнем риска. При этом у 97,3% субъектов, сведения о которых есть на платформе ЗСК, наблюдается низкий уровень риска.

Востребован сервис Банка России, позволяющий проверить уровень риска компании на сайте регулятора и, таким образом, оценить своего контрагента. Сервис работает почти год, за это время к нему обратились более 500 тысяч раз.