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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 19:45

В Баренцево море вышли силы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) Северного флота

Они примут участие в плановых учениях по поиску условно затонувшего аварийного объекта. Учение проходит под руководством начальника штаба Северного флота вице-адмирала Эдуарда Михайлова.

В мероприятии боевой подготовки задействованы спасательное судно «Георгий Титов» с глубоководным спасательным аппаратом АС-36 на борту, а также ряд других судов и кораблей, входящих в состав дежурных сил ПСО.

К определенным этапам учения будет привлекаться авиация смешанного авиационного корпуса Северного флота – противолодочный вертолет Ка-27М.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе учения будут отработаны практические действия экипажа спасательного глубоководного аппарата АС-36 по поиску затонувшего объекта в заданном районе, применение необитаемых телеуправляемых аппаратов при допоиске затонувших объектов, практические действия водолазов при работе на глубинах до 40 метров, в том числе проведение подводно-технических работ на эпроновской выгородке.

Учения по спасению на море на Северном флоте проводятся регулярно. Личный состав сил поисково-спасательного обеспечения совершенствует свои профессиональные навыки по разрешению различных аварийных и кризисных ситуаций.

 

 

 

Фото: https://mil.ru/news/f448e774-55ba-4518-afe1-2985b8584062

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