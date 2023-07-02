Арктический и антарктический научно-исследовательский институт опубликовал уточнения к долгосрочному прогнозу ледовых условий в российских арктических морях на первую половину летней навигации. Данные долгосрочного прогноза, опубликованные в начале апреля, полностью подтверждаются: с июня по август 2023 года на северо-востоке Карского, юго-западе Чукотского и в Восточно-Сибирском морях ожидается средний фон ледовых условий. В остальных частях акватории Северного морского пути ожидаются благоприятные и средние с тенденцией к благоприятным условия мореплавания.

По данным специалистов Лаборатории ледового режима и долгосрочных ледовых прогнозов Арктического и антарктического научно-исследовательского института, в Баренцевом и юго-западной части Карского морей ожидается благоприятный фон развития ледовых условий. Средний с тенденцией к благоприятному – в море Лаптевых. В северо-восточной части Карского моря, в Восточно-Сибирском море, в юго-западной части Чукотского морях можно ожидать средний фон развития ледовых условий.

Однако природа Арктики не может обойтись без сюрпризов и на отдельных участках в акваториях арктических морей ледовые условия в первой половине навигации будут развиваться более сложно. В северо-восточной части Карского моря, на подходах к проливу Вилькицкого, в Восточно-Сибирском море и в юго-западной части Чукотского моря ледовые условия ожидаются близкими к среднемноголетним с небольшими положительными аномалиями площадей ледяных массивов (больше нормы на 2-5%), которые являются основным препятствием для судоходства.

Наиболее сложная ситуация ожидается в Восточно-Сибирском море, в котором с прошлого года сохранились мощные двухлетние льды, располагающиеся в трассовой судоходной части моря. Однако ухудшения ледовой обстановке, которая могла бы привести у сложной ледовой обстановке в первой половине навигации ни в одном из районов арктических морей не ожидается.

На текущий момент оправдываемость краткосрочных прогнозов распределения и дрейфа льда заблаговременностью до 5 суток, подготовленных специалистами Арктического и антарктического научно-исследовательского института, составляет порядка 93%. Долгосрочные прогнозы ААНИИ - от 15 суток до 6 месяцев, оправдываются на 85%.

Долгосрочный прогноз на первую половину навигации для арктических морей России от Баренцева до Чукотского составляется в середине марта. Эти прогнозы имеют достаточно большую заблаговременность (до 3-4 месяцев), используются для составления планов предстоящей навигации и содержат сведения об ожидаемом ходе развития ледовых условий в начале летней навигации - взлом неподвижного льда в припае в основных судоходных проливах, количестве и расположении наиболее тяжёлых льдов, ледяных массивов, ожидаемом фоне развития ледовых условий.

В середине июня долгосрочные прогнозы уточняются, так как появляется возможность учесть интенсивность весенних метеорологических и ледовых процессов, произошедших в апреле-мае. Уточнения прогнозов, сделанные в июне, имеют заблаговременность 1-1.5 месяца и позволяют более точно оценить предстоящее изменение ледовых условий на трассе СМП.

Фото: https://vk.com/arcticandantarctic