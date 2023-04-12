В Баренцевом море авиация СФ совместно с корабельными силами отработала противолодочные действия

В Баренцевом море в рамках командно-штабного учения противолодочная авиация Северного флота совместно с корабельной поисково-ударной группой Кольской флотилии разнородных сил СФ отработала поисково-противолодочные действия.

Экипажи вертолётов Ка-27М и самолёта Ту-142 выполнили в назначенном районе поиск субмарины условного противника. После обнаружения цели лётчики отработали передачу целеуказаний малым противолодочным кораблям «Снежногорск» и «Брест».

В рамках командно-штабного учения также отработано применение вертолётов для обеспечения противоподводной диверсионной обороны в пунктах базирования подводных сил СФ, были проведены тренировки дежурных сил и подразделений ПВО по защите рубежей Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления сил и войск СФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12463775@egNews