В Баренцевом море авиация СФ совместно с корабельными силами отработала противолодочные действия
В Баренцевом море в рамках командно-штабного учения противолодочная авиация Северного флота совместно с корабельной поисково-ударной группой Кольской флотилии разнородных сил СФ отработала поисково-противолодочные действия.
Экипажи вертолётов Ка-27М и самолёта Ту-142 выполнили в назначенном районе поиск субмарины условного противника. После обнаружения цели лётчики отработали передачу целеуказаний малым противолодочным кораблям «Снежногорск» и «Брест».
В рамках командно-штабного учения также отработано применение вертолётов для обеспечения противоподводной диверсионной обороны в пунктах базирования подводных сил СФ, были проведены тренировки дежурных сил и подразделений ПВО по защите рубежей Российской Федерации.
Как сообщает пресс-служба Северного флота, командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления сил и войск СФ.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12463775@egNews