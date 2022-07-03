В Баренцевом море дежурные силы ПСО Северного флота провели тренировку по оказанию помощи подводной лодке

В Баренцевом море дежурные силы поисково-спасательного обеспечения (ПСО) вчера провели тренировку по оказанию помощи подводной лодке. К тренировке привлекались экипаж поисково-спасательного вертолёта Ка-27, морской буксир «Анатолий Тарасов», а также одна из подводных лодок Северного флота, выполняющая в море плановые задачи боевой подготовки.

В ходе тренировки отрабатывались такие элементы, как поиск условно аварийной подводной лодки, всплывшей в назначенном районе, оказание помощи аварийной подводной лодке и организация её последующей буксировки в базу.

К месту условной аварии вылетел вертолёт Ка-27, который передал координаты условно аварийной подводной лодки в региональный центр управления штаба Северного флота. Поисково-спасательный вертолёт также отработал эпизоды эвакуации пострадавшего с борта подводной лодки и подъема людей с поверхности моря.

К месту условной аварии также был направлен морской буксир «Анатолий Тарасов», экипаж которого отработал элемент буксировки условно аварийной подводной лодки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по предварительной оценке, дежурные силы поисково-спасательного обеспечения с поставленными задачами справились и вложились в назначенные нормативы.

Тренировки сил поисково-спасательного обеспечения проводятся на Северном флоте регулярно. Во время таких тренировок флотские спасатели совершенствуют свои профессиональные навыки, моделируя различные варианты аварийных и кризисных ситуаций.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12427640@egNews