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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.26 09:30

В Баренцевом море дежурные силы ПСО Северного флота провели учение по оказанию помощи подводной лодке

По предварительной оценке, дежурные силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота с поставленными задачами учения справились и уложились в назначенные нормативы. Несколько подводников были выведены из подводной лодки в спасательный аппарат через аварийно-спасательный люк сухим способом.

В Баренцевом море дежурные силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота провели плановое учение по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке. Учение проходило в несколько этапов.

По легенде учения, получен сигнал бедствия от дизель-электрической подводной лодки. На базе территориального центра управления Северного флота был развернут центр по борьбе за живучесть и поисково-спасательному обеспечению.

В район проведения спасательной операции были направлены дежурные силы ПСО флота. В их состав вошли спасательное судно «Георгий Титов» с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту, рейдовый водолазный катер РВК-1229 «Иван Швец», другие суда из состава аварийно-спасательного отряда, гидрографический катер «Леонид Сенчура» и корабли Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

На первом этапе учения осуществлялся поиск затонувшего объекта и моряков, самостоятельно вышедших из условно аварийной подводной лодки и находящихся в спасательном снаряжении на поверхности моря.  На данном этапе учения была задействована противолодочная и поисково-спасательная авиация из состава дежурных сил ПСО смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Михаил Белов отметил, что впервые за много лет был на практике отработан элемент поиска личного состава, вышедшего на поверхность моря, экипажем самолёта Ан-26, обозначения его маркером после обнаружения и высадки парашютным способом спасательно-десантной группы в составе трех человек для оказания первичной помощи пострадавшим. Обнаруженных пострадавших с воды поднял экипаж вертолёта Ка-27пс.

Задачу поиска затонувшего объекта решали экипажи тральщика «Котельнич» и гидрографический катер «Леонид Сенчура».

Как отметил начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ капитан 1-го ранга Михаил Белов, в ходе учения был отработан весь комплекс мероприятий, проводимых в случае возникновения нештатной ситуации на подводной лодке в море, – от организации поиска условно аварийного объекта до эвакуации с него экипажа и оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

Одной из особенностей данного учения стала посадка глубоководного спасательного аппарата АС-34 на носовую комингс-площадку «аварийной» подводной лодки, которая находится под определенным углом.

По предварительной оценке, дежурные силы поисково-спасательного обеспечения Северного флота с поставленными задачами учения справились и уложились в назначенные нормативы. Несколько подводников были выведены из подводной лодки в спасательный аппарат через аварийно-спасательный люк сухим способом.

В ходе учения также отрабатывалась подача сжатого воздуха и пеналов со средствами жизнеобеспечения на стенд-макет эпроновской выгородки подводной лодки водолазными специалистами.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, учения по спасению на море на Северном флоте проводятся регулярно. В ходе таких учений личный состав сил поисково-спасательного обеспечения совершенствует свои профессиональные навыки по разрешению различных аварийных и кризисных ситуаций.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456287267

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