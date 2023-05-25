В Баренцевом море экипаж эсминца «Адмирал Ушаков» провёл учение по противовоздушной обороне

Сегодня в полигонах боевой подготовки Северного фота в Баренцевом море экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» выполнил зенитные стрельбы в рамках зачётного тактического учения по действиям одиночного корабля в море.

В ходе зачётного учения отрабатывался элемент организации противовоздушной обороны корабля при угрозе нанесения ударов средствами воздушного нападения условного противника.

Практический эпизод учения выполнили расчёты артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630, которые выполнили учебно-боевые стрельбы по имитируемой воздушной цели.

Данное учение выполнялось во взаимодействии с пилотами самолётов Су-24, смешанного авиаполка Северного флота, которые в свою очередь отработали эпизоды атаки морской цели.

В рамках данного выхода в море экипажем эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» также были отработаны различные элементы маневрирования и проведены корабельные учения по борьбе за живучесть.

Днём ранее экипаж эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» участвовал в практических действиях разнородных сил Северного флота в Баренцевом море в рамках ежегодных практических занятий со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.

Эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» имеет на вооружении две спаренные артиллерийские установки, способные вести огонь по противнику на дальности свыше 23 километров со скорострельностью 90 выстрелов в минуту.

Как сообщает пресс-служба СФ, эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» был заложен на судостроительном заводе имени Жданова в мае 1988 года. Спущен на воду в декабре 1991 года. 17 апреля 1994 года введен в состав Военно-морского флота России. За время службы в составе соединений надводных кораблей Северного флота, экипаж эсминца «Адмирал Ушаков» неоднократно принимал участие в дальних походах в Северо-Восточную Атлантику и в Средиземное море, регулярно участвует в учениях Северного флота в Баренцевом море.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12468396@egNews