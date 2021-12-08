В Баренцевом море экипаж малого противолодочного корабля «Снежногорск» выполнил стрельбы по береговой и морской целям

Экипаж малого противолодочного корабля (МПК) «Снежногорск» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил серию боевых упражнений в полигонах Баренцева моря. Основное внимание было уделено артиллерийской подготовке моряков.

Выход в море корабля продолжается третий день. Сегодня МПК «Снежногорск» выполнил артиллерийскую стрельбу по морской мишени – буксируемому корабельному щиту. Кроме того, боевые расчёты 76-мм артиллерийской установки АК-176 поразили береговые цели. Мишени были установлены на побережье Кольского полуострова.

Район акватории, где выполнялись и будут выполняться боевые упражнения, закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации.

Как сообщает пресс-служба СФ, между проведением артиллерийских стрельб экипаж МПК «Снежногорск» отработал минные постановки.

По выполнении всех плановых учебно-боевых задач в море МПК «Снежногорск» возвратится в пункт постоянного базирования – город воинской славы Полярный.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12397775@egNews