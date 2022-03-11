В Баренцевом море экипаж морского тральщика «Владимир Гуманенко» выполнил артиллерийские стрельбы

Экипаж морского тральщика «Владимир Гуманенко» соединения кораблей охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота выполнил плановые учебно-боевые задачи в Баренцевом море. Боевые расчеты тральщика провели ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также по мишеням, имитирующим плавающие мины.

Моряки вчера выполняли задачи учебного траления мин в одном из прибрежных полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

Выход корабля в море продолжается второй день. После выполнения плановых задач боевой подготовки он вернётся в пункт постоянного базирования – город воинской славы Полярный.

Пресс-служба Северного флота, морской тральщик «Владимир Гуманенко» является самым крупным минно-тральным кораблем Северного флота. Его экипаж успешно выполняет поставленные задачи в ближней и дальней морской зонах, в том числе в арктических морях. Корабль принимал участие в поиске миноподобных объектов времен Великой Отечественной войны в Обской губе Карского моря.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/