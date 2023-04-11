В Баренцевом море корабельная поисково-ударная группа СФ приступила к учению по поиску подводных лодок

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцево море вышла корабельная поисково-ударная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. В составе группы действуют малые противолодочные корабли «Снежногорск» и «Брест». Противоминное обеспечение выхода в море обеспечила минно-тральная группа Кольской флотилии в составе двух базовых тральщиков «Ядрин» и «Соловецкий юнга».

В течение нескольких дней экипажи малых противолодочных кораблей будут отрабатывать взаимодействие при выполнении задач, а также поиск, обнаружение и слежение за подводной лодкой с применением всего комплекса гидроакустического вооружения корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, учение будет проходить в двухстороннем формате. Корабельной поисково-ударной группе будут противодействовать экипажи подводных лодок СФ. На отдельных этапах учения моряки-противолодочники будут взаимодействовать с экипажами противолодочных самолётов и вертолётов армии ВВС и ПВО СФ.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12463694@egNews