В Баренцевом море корабельные силы Северного флота выполнили артиллерийские стрельбы

В Баренцевом море на завершающем этапе командно-штабной тренировки, проходящей под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, корабельные силы флота выполнили комплекс артиллерийских стрельб.

В море была развёрнута корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и малого ракетного корабля «Рассвет». В ходе розыгрыша эпизода по организации обороны островных территорий Российской Федерации артиллерийские расчеты кораблей в районе архипелага Новая Земля накрыли огнем морские мишенные позиции. В этом же районе боевые упражнения выполнял и экипаж большого десантного корабля «Георгий Победоносец».

В настоящее время силы Северного флота, задействованные в командно-штабной тренировке, приступили к этапу свертывания. Часть корабельных сил совершает переход в пункты постоянного базирования, а часть – продолжает свою деятельность в различных районах Мирового океана в соответствии с планами дальних походов.

На различных этапах командно-штабной тренировки были задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в практических действиях были задействованы более 10 тыс. личного состава, более 100 единиц автобронетанковой техники, до 15 летательных аппаратов, около 30 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.